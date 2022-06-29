Akşener'den Erdoğan'a sert çıkış: 'Bu karar, bir sermaye kontrolüdür'
Partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, BDDK'nin şirketleri döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararına tepki gösterdi. "Bu karar, bir sermaye kontrolüdür" diyen Akşener, "Bu karar, Türkiye’de 1989'dan beri var olan, sermayenin serbest dolaşımını ortadan kaldırmaktır. Bu karar, Bay Kriz’in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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