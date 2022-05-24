Ali Koç- ROK tartışmasının sahne arkasında ne oldu?

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Ertuğrul Özkök, Ali Koç-Rasim Ozan Kütahyalı tartışmasının perde arkasında yaşananları yazdı. Özkök, sakin şekilde devam eden programda Nagehan Alçı'dan gelen mesajın ardından tansiyonun yükseldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 17:13

Ertuğrul Özkök, dün Beyaz TV'ye konuk olan Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında sahne arkasında neler konuşulduğunu aktardı.

TV100'de kaleme aldığı yazısında Özkök, ikilinin karşılaşma anından Nagehan Alçı'nın mesajına kadar dikkat çeken ayrıntıları anlattı.

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