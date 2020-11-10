Anıtkabir'de skandal! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler

10 Kasım 2020 Salı, 10:44

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.Anıtkabir'de ise bir skandal yaşandı.

NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayınına sivil giyimli olduğu görülen görevliler müdahale etti.

Müdahale üzerine NTV muhabiri canlı yayında isyan ederek, "Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar." dedi.