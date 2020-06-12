Ankara'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Çığlıklar yükseldi
Başkent Ankara'da etkili olan şiddetli yağış öncesi meydana gelen gök gürültüsü, vatandaşlara büyük korku yaşattı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken, gök gürültüsü ve şimşeklerin şiddeti vatandaşlara korku dolu anlar da yaşattı.
EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören'de bir kişi sel sularında uzun süre sürüklendi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanının sular altında kaldığını öğrenerek, eşyalarını kurtarmak istedi. Annesinin 'gitme' demesine rağmen mallarını kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içinde kalan eşyalarını çıkardığı sırada elektrik akımına kapıldı.Canmercan'ı hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaynak: Haberler.com
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