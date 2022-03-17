Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı

17 Mart 2022 Perşembe, 16:54

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Aracın motor kısmı yanarken, kasa bölümündeki paraların ise zarar görmediği belirtildi. Yanan araçtaki paralar, başka bankanın nakil aracına aktarıldı. Soruşturma başlatıldı.

