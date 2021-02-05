Ankara'daki Boğaziçi protestoları: Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu

05 Şubat 2021 Cuma, 23:23

Ankara’daki öğrenciler ve Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi öğrencilerine yönelik gözaltılara ve polis müdahalesine tepki göstermek amacıyla dün saat 15.00’te, “Kayyım rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz” sloganı ile Çankaya Belediyesi önünde toplanacaklarını duyurdu. Ancak polis, Kovid-19 gerekçesiyle eyleme izin vermedi. Belediyenin önü ablukaya alınırken, belediyeye çıkan sokaklar kapatıldı, öğrencilerin geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine, “Boğaziçi susmayacak” ve “Aşağı bakmayacağız” pankartları taşıyan öğrenciler ve Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, Konur Sokak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “‘Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz’ diyen sağlıkçılar yeter diyor. Her gün öldürülen tacize, tecavüze maruz bırakılan kadınlar yeter diyor. Hakları gasp edilen işçiler yeter diyor. Baskıya karşı öğrenciler yeter diyor. Sadece Boğaziçi temalı eylemlerde 350’yi aşkın insan gözaltına alınmıştır. İktidara göre ülkede terörist olmayan neredeyse kalmamıştır” denildi. Açıklamanın ardından polis, grubun dağılması yönünde anons yaptı. Grubun dağılmaması üzerine polis gruba müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan gruplar ile polis arasında arbede de yaşandı. Polisin, müdahale sırasında basın mensuplarının görüntü almaması için kalkanları yukarı kaldırarak görüş alanını kapatması dikkat çekti.

POLİSTEN ‘BARIŞÇIL EYLEM Mİ’ SORUSU

Öte yandan, gözaltına alınarak emniyete götürülenlerin avukatları içeri alınmadı. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Doğan Erkan, Ankara Barosu tarafından gözaltına alınanlara avukatların görevlendirildiği belirtmesine karşın içeri alınmayan avukatlar ile polis arasında tartışma yaşandı. 4 saattir dışarıda beklediklerini belirten Erkan ve diğer avukatlar emniyet önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Polisin, barışçıl eylemler gerçekleştiren öğrencileri gözaltına alıdığını ve avukatların da içeri sokulmayarak Anayasa’nın çiğnendiğini vurgulayan Erkan, “Size de lazım olacak avukat. Ne yapacaksınız o zaman? ” sorusunu yöneltti. Bir polisin, “Araçların önüne geçmek barışçıl eylem, öyle mi? ” sorusunu yöneltmesi ise dikkat çekti. Erkan, barışçıl gösterilerde yolun dahi kapatabileceğini, Anayasa Mahkemesi’nin, bunu engelleyen hükmü iptal ettiğini vurguladı.

Emniyet, avukatların eylemine karşın gözaltına alınanlar ile avukatlarının görüştürülmediği açıklamalarının doğru olmadığı savundu.