Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
Halk TV'de 'Günün Raporu' programını sunan Fatih Ertürk, canlı yayın sırasında annesinin vefat ettiği haberini aldı. Ertürk, konuklara teşekkür ederek yayının ilerleyen kısmında yer alamayacağını belirtti.
Halk TV sunucusu Fatih Ertürk, canlı yayında annesinin vefat ettiğini duyurdu. Stüdyoda hüzün dolu anlar yaşandı.
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve gazeteci-yazar Necdet Saraç'ın konuk olduğu programı yöneten Ertürk, yayın sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
Hüzün dolu anlar yaşan Ertürk, "Aslında tabi ayın devam edecek ama ben öbür kısmında yokum çünkü annemi kaybettim. İyi akşamlar" diyerek yayını sonlandırdı. Ertürk'ün gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü.
Ertürk'ün ardından yayını devralan sunucu ise, "Normalde bu dilim sayın Fatih Ertürk'ün yayın saati ancak üzücü bir haber aldı kendisi, annesini kaybetti. O yüzden yayını ben devraldım kendisinden" dedi.
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