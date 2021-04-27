Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu

27 Nisan 2021 Salı, 13:27

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak’taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden vatandaşlar, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.