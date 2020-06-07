Antalya'da kan donduran görüntüler! Olay anı kamerada

07 Haziran 2020 Pazar, 09:40

Olay, Manavgat'ın tarihi Sarı Köprüsü üzerinde perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. S.D. ve arkadaşları Suriyeli Ömer Şeyh ve arkadaşından sigara istedi. Ömer Şeyh sigara vermeyi reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan ekmek bıçağıyla Ömer Şeyh'i bıçakla yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekibi, yaralanan Ömer Şeyh'e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. Vatandaşların müdahale ettiği Ömer Şeyh, çağırılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya'ya sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla şüphelilerden İ.K., Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki otoparkın yanında yakalandı. Bir binanın çatı katına çıkarak saklanan S.D. de polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, olayla ilgili D.D. ve T.Ö.'yü de gözaltına aldı. S.D.'nin kullandığı ekmek bıçağı da olay yeri yakınlarda bulundu.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen S.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekmeyin, neden çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, D.D. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında Ömer Şeyh'in yanında bulunan Suriyeli arkadaşı, 4 kişinin yanlarına geldiğini söyleyerek, "Bizden sigara istediler. Vermedik. Bunun üzerine Ömer'i bıçaklayıp kaçtılar. Ben de korktum polise haber vermeye gittim" dedi.

Görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz ise, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin, Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Ömer Şeyh'e yaklaşan S.D. ve yanındakiler, Suriyeli genci darbediyor. Göğsünü tutarak yere yığılan Ömer Şeyh'e çevredekilerin yardım etmesi ile sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.