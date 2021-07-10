Antalya'da kaydedildi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:49

Antalya’da zaman zaman su yüzeyinde görünerek vatandaşların ilgi odağı olan Akdeniz foku, bu kez Muratpaşa ilçesi Erenkuş Plajında görüntülendi. Sabah saatlerinde denize giren turistlerin ve vatandaşların arasında yüzen fok, adeta görsel güzellik oluşturdu. Foku karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fok bir süre daha vatandaşların bulunduğu alanda göründükten sonra ortadan kayboldu. Öte yandan bir başka fok 2 gün önce Kaş İlçesi'nde sahilde dalgaların keyfini çıkartırken görüntülenmişti. O anlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.