Antalya'da otel baskını! Dakikalarca işkence yaptılar

23 Ekim 2020 Cuma, 16:27

Antalya kent merkezinde yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesi Olimpos tatil beldesinde Rus vatandaşı G.A.’nın işlettiği oteli 5 aylığına kiraladı. Pandemi nedeniyle işleri iyi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitimine yakın G.A. ile telefonda görüşerek sürenin uzatılmasını istedi. İstenilen süreye ret cevabı veren karşı tarafa, turistlerin olduğunu ve konaklama sürelerinin bitimi için 15 gün izin istedi. Ancak G.A. bu süreyi de kabul etmeyip otelin bir an önce boşaltılmasını istedi. Telefonda karşılıklı atışmalar sonucu, sözleşme süresi 1 gün geciken Kaplan, bir sabah turistlerin de içerisinde olduğu alanda kahvaltı yaparken, otel sahibi ve 15 kişilik bir grup otele gelerek baskın yaptı. Gruptan 3 kişi Kaplan'ı yere yatırıp ellerini ve ayaklarını bantlayarak darp etmeye başladı. Grup, bu sırada duruma müdahale etmek isteyen otel personelleri Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayarak darp etti. O anlara şahit olan turistler ise neye uğradığını şaşırdı. Turistlerin, ‘yapmayın’ sözlerine karşılık oteli boşaltmalarını isteyen öfkeli gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı vaziyette Kaplan'ı boş bir odaya götürüp darp etmeye devam etti, ardından iddiaya göre elektrik borcu olduğu gerekçesiyle boş senet imzalatmak istedi.

Oteldeki tüm kargaşalara şahit olan turistlerden bir kişi jandarmaya giderek durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırarak bağlı olan Kaplan ile personellerin ellerini çözdü. Kaplan ve personeller tedavi için hastaneye kaldırılırken, saldırgan grup ise jandarma tarafından ifade için karakola götürüldü. İfadeleri alınan grup, ardından serbest bırakıldı.

Darp raporu alan Kaplan ve otel personelleri şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

DARP ANI KAMERADA

Şahısların darp anı, turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, Orhan Kaplan’ın yere yatırılıp herkesin içerisinde dövüldüğü, bir süre sonra da başka odada elleri ayakları bağlı vaziyetteyken jandarma tarafından kurtarıldığı görüldü.

“OLAY YAPMAYA GİDİYORUZ"

Öte yandan, saldırganların olayı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım dikkat çekti. Şüphelilerin olaydan önce bir alanda toplandıklarını video kaydına alıp, Rusça, ‘olay yapmaya gidiyoruz’ diyerek sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

"15 KİŞİ BİRDEN İÇERİ GİRDİ"

Olay anını anlatan Orhan Kaplan, “Bir gün öncesi telefonla görüştük. Müşteriler olduğunu ve 15 gün süre istediğimi söyledim. Kabul etmediler. Kanun yoluyla halledin dedim. Bunun üzerine ‘Sana süre falan yok. Biz senin anlayacağın dilde anlatırız’ dediler. 1 gün sonrası misafirler ve personellerle birlikte kahvaltı yaparken birden içeri 15 kişi girdi. Kahvaltı yaparken insan insana yapmaz böyle bir şey. Direk gelir gelmez önce beni yere yatırıp ellerimizi ayaklarımızı bantla, iple, kemerle bağlamaya başladılar. Planlı oldukları belli. Yanlarında getirmişler. Bunu gören personellerimi de aynı şekilde yere yatırdılar. Ardından bizi darp etmeye başladılar. Misafirleri de darp etmeye çalıştılar. Bu olay 40-50 dakika boyunca sürdü. Ardından misafir jandarmaya giderek durumu anlattı. Bu sırada darp devam ediyordu. ‘Yapmayın burası Türkiye Cumhuriyeti’ dememe rağmen kafama, suratıma vurmaya devam ettiler” dedi.

"İMZALAMAZSAN BURADAN ÖLÜN ÇIKAR"

Ardından grubun kendisini bir odaya aldığını ve burada boş senet imzalatmaya çalıştıklarını ileri süren Kaplan, “İmzalamayacağımı söyledim. ‘İmzalamazsan buradan ölün çıkar’ diyerek vurmaya devam ettiler. Boğazımı sıktılar, işkence yapmaya başladılar. Kasadan elektrik borcum olduğunu söyleyip bin 200 TL paramı aldılar. Personelimin cep telefonunu kırdılar. Belli bir zaman sonra jandarma gelince, sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir köşede oturdular” diye konuştu.

"DIŞARDA YÜZÜM EĞİK GEZİYORUM"

Darp raporu alarak şikayetçi olduklarını anlatan Kaplan, “Misafirlerim korktu ve kaçtı. İşsiz de kaldım bu zamanda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Rus vatandaşı gelip burada bunu yapamaz bana. Olay sonrası dışarıya çıktığımda yüzümü aşağıya eğiyorum. Dışarıda adam akıllı gezemiyorum” ifadelerini kullandı.

"RUS EŞİM UTANDI"

Kaplan, eşinin Rus vatandaşı olduğunu ve bu durumdan onun da olumsuz etkilendiğini belirterek, “Kendi ve arkadaşları 'nasıl böyle bir şey olabilir. Bizi rezil ettiler' deyip utandığını söyledi. Bu şahıslar Rus ama oradan da kaçmışlar. Bunlar çete olarak insanların paralarını alıyorlar” şeklinde konuştu.