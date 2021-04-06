Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
Antalya’da evinin dış kapı anahtarını içeride unutan gencin, evine tehlikeli giriş yöntemi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Alt kattaki komşusunun balkonuna çıkıp ipe tutunan genç adam, 3. kattaki arkadaşlarının ipi çekmesiyle 2. kattaki evinin penceresinden içeriye girdi.
Serik ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan bir gencin, ip yardımıyla arkadaşları tarafından çekilerek pencereye ulaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir apartmanın ikinci katında oturan genç adam, alt kattaki balkona çıktı. Beline bağladığı ipe iyice sarılan genç adam, üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi sayesinde, açık olan pencereden evine girdi, ardından ‘tamam salın beni’ diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.
Düşme tehlikesini hiçe sayan genç ve arkadaşları, o anları ise sosyal medyadan yayınladı.
Video Haberler
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
- Ataşehir'de korku dolu anlar!
- Hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yediler
- Skandal görüntülere anlam veremedi! Uyarıda bulundu
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı