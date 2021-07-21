Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:06

Antalya'nın Yüzüncü Yıl Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında bir otomobilin kapılarına tutunan 3 patenci genç, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin yolculuğu trafikte seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Cep telefonuyla patencileri görüntüleyen spor salonu işletmecisi Murat Bayar, o anları şöyle anlattı:



Antalya'da sıradan bir gün. Şu anda aracın kaç kilometre hızla gittiğini söyleyeyim size, 80 kilometre hızla gidiyor. 2 kişi sağında 1 kişi de solunda patenle arabaya eşlik ediyor. Ve maalesef bir tane trafik polisi bu olayı engelleyemedi. Ya da görmedi.