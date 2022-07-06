Araç yangını araziye sıçradı
Aydın’ın Söke ilçesinde bir minibüsün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Yol kenarındaki araziye de sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Olay, Söke-Kuşadası Karayolu'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke EGEMED Hastanesi'ne ait 09 BF 263 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Minibüsün ön kısmından alevlerin yükseldiğini gören araç sürücüsü minibüsü yol kenarına çekip kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyüp minibüsün motor kısmını tamamen sararak, yol kenarındaki araziye de sıçradı.
Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, EGEMED Hastanesi'ne ait minibüs kullanılamaz hale geldi.
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