Araçta unutulan çocuk için seferberlik

25 Temmuz 2021 Pazar, 11:24

Olay, Birecik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önüne hafif ticari aracını park eden Uçak ailesi, Mehmet Salih’i araçta unuttu. Yaklaşık iki saat sonra çocuklarının olmadığını fark eden aile, Mehmet Salih'i aramaya başladı. Aile, küçük çocuğu evin önünde park halindeki aracın içinde buldu.

Aracın kapılarını açamayan aile, kontak anahtarını da aracın içinde unutmuştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri ve mahalleli Mehmet Salih için seferber oldu. Aracın arka camı çıkarıldı, mahalleli bir çocuk içeri girdi, kapıyı açtı ve Mehmet Salih araçtan çıktı.