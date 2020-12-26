Arazilerini ekemediklerinden isyan eden çiftçiler, Erdoğan'a seslendi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:16

Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler bu defa da Düzce’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan'a seslendi. Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçları nedeniyle malları hacizlik olan çiftçiler, traktörleriyle sokağa çıkarak eylem yaptı. Çiftçiler, arazilerini ekemedikleri için mısır tarlalarının kavaklık alana dönüştüğünü söyledi.

Meclis’ten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçları dahil edilmeyince kredilerini ödeyemedikleri için tarım alanları ve arazilerine haciz gelen çiftçiler, Amasya, Ankara, Kayseri derken bu sefer de Düzce’den seslerini yükselttiler. Düzce’nin merkeze bağlı Gölormanı köylüleri yaklaşık 30 traktörle tarım arazilerinin bulunduğu alana gelerek eylem yaptı. Temel geçim kaynağı mısır olan köyde çiftçiler üretememekten tarlalarını ekememekten şikayetçi.

Çiftçiler, üretime devam edebilmek için Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçlarının silinmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanı’na çağrıda bulundu.

"TARIM ÇİFTÇİLERE LÜKS OLMAYA BAŞLADI"

Köylüler adına açıklama yapan çiftçi Alaattin Ay: Çiftçilerin bugünkü kazançları Tarım Kredi Kooperatifi faizine yetmiyor. Hayvancılığın devam etmesi için çiftçilerin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Biz çiftçiler üretmek istiyoruz. Yatırım maliyetlerimiz çok yüksek bugün 8 beygir bir traktör alsak 350 bin lira. Ekipmanlar da çok pahalı. Tarım bizler için lüks sektörü olmaya başladı. Bizlerin sorunlarının dinlenmesini ve çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz.

"MISIR TARLALARI KAVAK AĞAÇLARIYLA DOLDU"

Sürekli artarak katlanan borçlar nedeniyle ekemedikleri mısır tarlalarının kavaklık alanına dönüştüğünü belirten çiftçiler, “Ekilebilir arazimiz sıfır noktasına kadar düştü. Tarımla ilgili yapılan politikalar daha olumlu olsun. Lütfen bizimle ilgilenin” yardım çağrısında bulundu. "Cumhurbaşkanımızdan Taleplerimiz" afişi açan çiftçiler, "Hacizler durdurulsun, Faizler silinsin, Borçlar yapılandırılsın" çağrısını ANkara'ya ilettiler. Üreticiler şikayetlerini şu şekilde dile getirdi:

"TRAKTÖRÜMÜ SATTIM BORCUMU KAPATAMADIM"

Ahmet Usta: Tarım Kredi ne demek çiftçi demektir. Hiç destek oldukları yok. aldığım 30 bin lira olmuş 98 bin lira. Ben traktörümü sattım Tarım Krediye borcumu ödemeye çalıştım. Üç beş kuruşla biriktirdiğim parayla traktör almışım onunla da borcumu ödemişim.

"BAKAN'A SESLENMİYORUZ O BİZİ DİNLEMİYOR, CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUZ"

Hasan Güler: Tarım Bakanı'na seslenmiyoruz. O bizi ne yazın ne de kışın dinlemiyor. Cumhurbaşkanı’mıza sesleniyoruz. Çiftçiler mağdur kötü bir durumda."