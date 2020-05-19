Arda Turan da bayramları karıştırdı: "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

19 Mayıs 2020 Salı, 22:25

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs için yayınladığı videoda TRT gibi bayramları karıştırdı. TRT'nin 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" şeklinde vermesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu hatayı bu kez Arda Turan yaptı. Turan, sosyal medyada yayınladığı videolu mesajında 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla karıştırarak, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Yayınladığı videonun ardından birçok sosyal medya kullanıcısı bayramları karıştıran ünlü futbolcu Arda Turan'a tepki gösterdi.