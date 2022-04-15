Arnavutköy'de fabrika çatısında yangın
Arnavutköy'de elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.
Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. İş yeri sahibi Kemal Türkan fabrikada eklektiklerin gidip gelmesinin ardından yangın çıktığını öne sürdü. Elektik kontağından çıktığı öne sürülen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldığı yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
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