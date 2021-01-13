'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi!' İşte o görüntüler
İstanbul'da yoksul mahallelere Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden İBB Meclisi'ndeki AKP'liler, daha sonra reddettiklerini kabul etmeyip CHP’ye “ispatlayın” diye karşı çıktı. CHP bu çağrıya, meclisteki oylamanın videosunu paylaşarak cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde AKP'li ve MHP'li üyeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin yoksul mahallelere Halk Ekmek büfesi açma talibini reddedip, bu semtlere mobil halk ekmek büfeleri götürülmesine de itiraz etti.
Ancak İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 11 Ocak 2021 tarihli konuşmasında “Bana, çıksın desin ki büyükşehir belediyesine, meclise, yeni halk ekmek büfeleri açmak için teklif geldi ve siz bunu reddettiniz, ispatla” ifadelerini kullandı.
CHP’den Tevfik Göksu’ya görüntülü yanıt geldi.
CHP Milletvekili Tuncay Özkan, “Tevfik Göksu ispatla demişti ispatlandı! Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi!” mesajıyla görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan videoda, CHP’nin teklifine karşılık AKP ve MHP oylarıyla yeni Halk Ekmek büfelerinin reddedildiği görülüyor.
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