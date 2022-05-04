Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı

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İstanbul Avcılar'da dört katlı bir binanın asansöründe mahsur kalan iki çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dış anahtarla kapı, giriş katında açıldı. Kabin, zeminden yaklaşık 1 metre yukarıda durdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:13

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Gülden Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından asansöre binen Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler kapısı açılmayan ve sürekli inip yukarı çıkan kabinde mahsur kaldı.

Yakınları tarafından mahsur kaldıkları belirlenen çocukları kurtarabilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.


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