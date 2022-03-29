Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü
Ataşehir'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Ataşehir'deki olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.
2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı.
Bir mahalleli "Yan tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için geldiklerini zannettim" diye konuştu.
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