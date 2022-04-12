Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı

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Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 09:50

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde buğday yüklü kamyonda saat 08.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan çıkan alevleri görenler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Patlamaların da yaşandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük ve su ile müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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