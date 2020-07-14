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Atatürk ile ilgili sözleri gündem oldu!

Yaşlı bir yurttaşın sosyal medyada yer alan videoda Atatürk hakkında yaptığı konuşma gündem oldu. Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuşan yaşlı dedenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı...

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 09:16

Görüntülerdeki yaşlı yurttaş “Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum, geri kaçmanızı emretmiyorum' demeseydi, Seyit onbaşı o topu atmasaydı, biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadet nasıl yapacaktık ha?” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Videonun sonunda ise, "Atatürk'e nankörlük yapıyorlar. Hayır kardeşim. Atatürk'e atılan diller çürür" şeklinde sitemde bulundu.

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