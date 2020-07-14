Atatürk ile ilgili sözleri gündem oldu!

14 Temmuz 2020 Salı, 09:16

Görüntülerdeki yaşlı yurttaş “Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum, geri kaçmanızı emretmiyorum' demeseydi, Seyit onbaşı o topu atmasaydı, biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadet nasıl yapacaktık ha?” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Videonun sonunda ise, "Atatürk'e nankörlük yapıyorlar. Hayır kardeşim. Atatürk'e atılan diller çürür" şeklinde sitemde bulundu.