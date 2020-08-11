Atatürk'ün adını silip, Fethullah Gülen'i ziyaret eden AKP'li vekilin adını verdiler!

11 Ağustos 2020 Salı, 11:59

Burdur şehir merkezinde bulunan ve 2013 yılında yıkılan Atatürk Kapalı Spor Salonu Şeker İşçi evlerinde yapımı ikmail ihaleleri yılan hikayesine dönen ve yapımının sonuna gelinen kapalı spor salonuna halen aktif siyaset yapan AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in adı verildi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, konuyu sosyal medyaya taşıdı. Halktan gelen tepkiler üzerine yetkililer kapalı spor salonuna astıkları "Bayram Özçelik Kapalı Spor Salonu" yazısını söktü.

Konuyla ilgili herhangi bir bakanlık tasarrufunun olmayışı ise dikkatlerden kaçmadı. Kapalı spor salonuna adı verilmek istenen AKP milletvekili Özçelik ise Pensilvanya'da FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği fotoğrafı ile gündeme gelmişti.



Kaynak: Gerçek Gündem