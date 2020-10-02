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Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Meclis’in dün yeniden açılması üzerine, sosyal medyada 83 yıl önceki görüntüleri yeniden paylaşıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılına ait renklendirilmiş Meclis açılış görüntüleri ve konuşmasından kısa bir bölüm paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 11:31


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