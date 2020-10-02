Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
Meclis’in dün yeniden açılması üzerine, sosyal medyada 83 yıl önceki görüntüleri yeniden paylaşıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılına ait renklendirilmiş Meclis açılış görüntüleri ve konuşmasından kısa bir bölüm paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
Video Haberler
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
- Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
- Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler