ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı

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Esenyurt’ta ATM’lere dadanan bir dolandırıcı, kendine has yöntemiyle onlarca vatandaşın parasını çaldı. Önce kartı sonra parayı veren ATM’leri mesken tutan şahıs, “ATM bozuk." diyerek ortalığı karıştırdı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 10:56

Esenyurt Meydanı’nı mesken tutan ATM faresi, onlarca vatandaşı kendine has yöntemiyle kandırdı. Önce kart sonra para veren ATM’lerde, vatandaşlara para çekecekmiş gibi yaklaşan Necati Ö. (37) isimli dolandırıcı, yardım etme bahanesiyle kargaşa çıkarttı. Ardından ise “Bu ATM bozuk” diyen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşı, kartını vererek başka bankamatiğe yolladı. Aradan geçen saniyelerde ATM’ye geri dönen şahıs, vatandaşların parasını alarak kayıplara karıştı. 

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