Avcılar'da kafede yangın
Avcılar'da bir kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kafede hasar meydana geldi.
İstanbul Avcılar'da bir restoranın kafe bölümünde saat 10.00 sıralarında elektrik sisteminin kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kafedeki masa, sandalye ve diğer eşyalar kısa sürede tutuştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangının restoranın yan ve üstündeki bölümlerine sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle kafede hasar oluştu.
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