Avrupa'da tarih yazan matematikçi kız öğrenciler yurda döndü

12 Nisan 2022 Salı, 16:05

Macaristan'ın Eger kentinde 11'incisi düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bugün İstanbul'a gelen başarılı öğrenciler ve TÜBİTAK heyeti İstanbul Havalimanı'nda basın mensupları tarafından karşılandı.

Burada açıklama yapan TÜBİTAK Matematik Olimpiyaları Komitesi Başkanı Azer Kerimov, olimpiyatlardan başarıyla döndüklerini söyledi. Kerimov, "Bu sene takım olarak ikinci olduk. Olimpiyatlara Avrupa'dan 31 ülke, toplamda ise 57 ülke katıldı. Öğrencilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Aslında daha iyi başarı da yapabilirdik. Öğrencilerimizi Türkiye'de birkaç aşamada seçiyoruz ve yıl boyu çalıştırıyoruz" diye konuştu.