Avşa'daki yazlık evler talan edildi

12 Nisan 2022 Salı, 11:45

Olay Avşa Adası'ndaki Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 50'ye yakın müstakil evin olduğu mahalleye dadanan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, camı ve kapısını kırarak girdikleri 15'e yakın evde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladılar, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıttılar. Tabak, bardak gibi mutfak eşyalarını da kıran şüphelilerin girdikleri evlerde yemek yiyip, içki içtikleri de iddia edildi.

Evinin talan edildiğini öğrenince, İstanbul'dan Avşa'ya gelen ve tüm eşyaların kullanılmaz halde olduğunu gören Osman Özşen, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Evinde en az 50 bin liralık zarar oluştuğunu söyleyen Özşen, "Avşa'da, yazlık evlerde haneye tecavüz olayları yaşanıyor. Çalınan bir şey yok ama buzdolabı, televizyon, fırın gibi beyaz eşyalara zarar verilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiş. Evlerimizin içinde ateş yakılmış, duvarlara pislikler sürülmüş. Evlerimiz gasp edilmiştir" dedi.

Yaklaşık 2 ay önce de 3 eve girilen ancak eşyalara zarar verilmediği öğrenilen mahallede, yazlıkçıların gelmesiyle birlikte hasarın boyutu gün yüzüne çıkacak. Yetkililer ise 50'ye yakın müstakil evin bulunduğu Deniz Mahallesi'nde, bir çok bina sahibinin olaydan haberi olmadığını, bu sayının daha da artabileceğini belirtti.