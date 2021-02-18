Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu

18 Şubat 2021 Perşembe, 11:07

Kendine Muhabir Youtube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş "Cumhurbaşkanımız Ay'a çıkıyoruz dediğinde, buna bile karşı çıkan bir kesimle karşı karşıya hükümet. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. "İnsanlar aç" diyorlar ya, şu sokakta kimin üstünde yamalı pantolon var. Kriz nerede? Bence ekonomi kötü olması için insanların birbirini öldürmesi lazım, yamalı pantolonla çıplak gezmesi lazım" dedi.