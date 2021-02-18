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Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu

Sokak röportajında konuşan iki vatandaşın 'Ay'a çıkma' tartışması sosyal medyada gündem oldu. Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın "Cumhurbaşkanımız Ay'a çıkıyoruz dediğinde, buna bile karşı çıkan bir kesimle karşı karşıya hükümet" sözlerine başka bir vatandaş "Şöyle bir havaya baksanıza çamaşır makineleri uçuyor, ben Ay'a bilet alacağım nerede satıyorlar" diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 11:07

Kendine Muhabir Youtube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş "Cumhurbaşkanımız Ay'a çıkıyoruz dediğinde, buna bile karşı çıkan bir kesimle karşı karşıya hükümet. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. "İnsanlar aç" diyorlar ya, şu sokakta kimin üstünde yamalı pantolon var. Kriz nerede? Bence ekonomi kötü olması için insanların birbirini öldürmesi lazım, yamalı pantolonla çıplak gezmesi lazım" dedi.

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