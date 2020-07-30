Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler

30 Temmuz 2020 Perşembe, 17:31





Ayasofya’nın açıldığı gün ‘Atatürk’ün kemiklerini sokağa attık’ diyenlerin yanında CHP’lilere de hakaret ve sözlü saldırılar yapılmıştı. 31 Mart

seçimi öncesi AKP’li Tevfik Göksu’nun ima ettiği, iktidara yakın hesapların sosyal medyada kara propagandaya dönüştürdüğü ‘İmamoğlu Yunan’ iftirasına inanan bir şahıs Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu için akıl almaz sözler sarf etti.

‘Ekrem İmamoğlu müslüman değil Yunan’ diyen şahsa ‘Belgeniz var mı’ sorusu yöneltildi. Şahıs, "Belgem var" dese de herhangi bir kanıt göstermedi.