Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler
İktidara yakın medya organlarının ayrıştırıcı dilinin yarattığı siyasi iklimle beraber toplumsal ayrışma ve gerçekliklerden kopuş dramatik gelişmelere neden oluyor. Bunun son örneğini Ayasofya'da sokak röportajı veren bir yurttaşın sözleri ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kişinin hakarete varan sözleri hayrete düşürdü.
Ayasofya’nın açıldığı gün ‘Atatürk’ün kemiklerini sokağa attık’ diyenlerin yanında CHP’lilere de hakaret ve sözlü saldırılar yapılmıştı. 31 Mart
seçimi öncesi AKP’li Tevfik Göksu’nun ima ettiği, iktidara yakın hesapların sosyal medyada kara propagandaya dönüştürdüğü ‘İmamoğlu Yunan’ iftirasına inanan bir şahıs Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu için akıl almaz sözler sarf etti.
‘Ekrem İmamoğlu müslüman değil Yunan’ diyen şahsa ‘Belgeniz var mı’ sorusu yöneltildi. Şahıs, "Belgem var" dese de herhangi bir kanıt göstermedi.
Video Haberler
- Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler
- Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını
- Ölü bulunan polis memurunun eşi gözyaşlarına boğuldu
- Çanakkale'de orman yangını
- Damada düğünde araba kapısı taktılar
- 8 katlı binadan minibüsün üzerine çakıldı!
- Lojman karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
- AKP’liler belediyeyi bastı! 3.5 milyonluk fatura kavgası
- Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın
- Taksim'de o taksi sürücülerine ceza kesildi!