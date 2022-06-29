Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

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Didim ilçesinde, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:16

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma kapsamında Yeni Mahalle ve Efeler Mahallesi'nde belirlenen ev ve işyerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

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