Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:16

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma kapsamında Yeni Mahalle ve Efeler Mahallesi'nde belirlenen ev ve işyerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

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