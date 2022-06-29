Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
Didim ilçesinde, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma kapsamında Yeni Mahalle ve Efeler Mahallesi'nde belirlenen ev ve işyerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
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