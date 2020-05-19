Aydınlık yarınların umut kaynağı
Ne güzel söylemiş Atatürk: “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti'ni) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”
Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden sanal törenle kutladı. 7. sınıf öğrencileri Derin Oskay, İklim Keleş'in piyanosu eşliğinde Cahit Külebi'nin "Bir Gemi Yanaştı Samsun'a" şiirini okudu. Görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı.
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