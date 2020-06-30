Aylardır ücretleri ödenmeyen inşaat işçilerinden basın açıklaması

30 Haziran 2020 Salı, 09:40

BASINA VE KAMUOYUNA

Gürbağ inşaatın üstlenicisi olduğu Sakarya Ferizli L Tipi Cezaevi inşaatında ekmek parası için aylarca çalıştık.

Memleketin farklı illerinden gurbete gelerek alın terimizi döktüğümüz cezaevi inşaatında emeğimizin karşılığını aylardır alamıyoruz.

Firma yetkilileriyle aylardır ödenmemiş maaşlarımızın ödenmesi için görüşmemize rağmen hiçbir adım atılmadı.

Bizim inşaat patronları gibi sermayemiz, yüzlerce evimiz ya da rezidanslarımız yok.

Bizler inşaat işçileriyiz emeğimizle geçiniriz. Bir ay maaşımızı alamazsak hem biz hem geride bıraktığımız ailelerimiz en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.

Salgın sürecinde bizleri ve ailelerimizi yoksulluğa mahkûm eden en temel hakkımızı vermeyen yetkilileri bugün uyarıyoruz.

Artık yalanlara bahanelere son verin!

Sadaka değil hakkımız olanı istiyoruz. Bizleri oyalayarak yıldırıp emeğimizi gasp etmenize izin vermeyeceğiz.

Tüm haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz.

İnşaat işçisi köle değildir!

İNŞAAT VE YAPI İŞÇİLERİ SENDİKASI ( İYİ-SEN )