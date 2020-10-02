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Azerbaycan ordusu, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini böyle vurdu

Azerbaycan ordusuna ait İHA ve SİHA'lar, Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Görüntülerde Ermeni askerlerinin ve zırhlılarının etkisiz hale getirildiği görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 10:30


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