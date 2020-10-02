Azerbaycan ordusu, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusuna ait İHA ve SİHA'lar, Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Görüntülerde Ermeni askerlerinin ve zırhlılarının etkisiz hale getirildiği görülüyor.
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