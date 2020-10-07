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Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı

Azerbaycan yurttaşının Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede direğe asılan katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 12:43

Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede Azerbaycan yurttaşının direğe asılan ve katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Azerbaycan yurttaşının, arabasının üzerine çıkarak, Azerbaycan bayrağının yanında katlanan Türkiye bayrağını düzeltmek için gösterdiği titizlik anına sosyal medyadan beğeni yağdı.

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