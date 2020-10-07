Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
Azerbaycan yurttaşının Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede direğe asılan katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü.
Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede Azerbaycan yurttaşının direğe asılan ve katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Azerbaycan yurttaşının, arabasının üzerine çıkarak, Azerbaycan bayrağının yanında katlanan Türkiye bayrağını düzeltmek için gösterdiği titizlik anına sosyal medyadan beğeni yağdı.
En Çok Okunan Haberler
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
Video Haberler
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
- Düdüklü tencere kavgası sosyal medyaya damga vurdu
- Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Demirtaş'tan videolu 'Kobani Olayları' yanıtı
- 87 Yaşında Covid-19'u yendi
- Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
- Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat saldırdı
- Karadeniz üzerinde Rus ve İngiliz uçakları! İşte o anlar