Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 10:14

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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