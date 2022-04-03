Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

03 Nisan 2022 Pazar, 10:14

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

