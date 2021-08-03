Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
Kayseri'de farklı hastanelerde tedavi gören baba ve oğlu 15 dakika arayla hayata gözlerini yumdu. Baba ve oğlun cenazesi, yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Hüseyin Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çay'ın ölümünden 15 dakika sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören 89 yaşındaki babası Mehmet Çay'ın da ölüm haberini alan yakınları, üzüntüye boğuldu.
15 dakika arayla hayatını kaybeden baba ve oğlu, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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