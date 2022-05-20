Babasının mezarının demirleri çalındı: 'Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli'

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Antalya'da Özdemir Kırdı’nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Özlem Zeybek, hırsızlara tepki gösterdi, “Acımızın üzerinde tepinmeyin” dedi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 12:45

Antalya'da 7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi.

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