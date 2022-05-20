Babasının mezarının demirleri çalındı: 'Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli'
Antalya'da Özdemir Kırdı’nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Özlem Zeybek, hırsızlara tepki gösterdi, “Acımızın üzerinde tepinmeyin” dedi.
Antalya'da 7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi.
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