Bağcılar’da çatı katında yangın; patlama anı kamerada
Bağcılar’da binanın çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
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