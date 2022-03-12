Bağcılar’da çatı katında yangın; patlama anı kamerada

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Bağcılar’da binanın çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 09:56

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

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