Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarını çaldı
Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.
Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.
Video Haberler
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada
- Takside dehşet anları
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı değerlendirme
- Habertürk canlı yayınını karıştıran sözler
- Timsah bir anda böyle kaptı
- Taliban dehşeti kamerada!