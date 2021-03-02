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Bağcılar'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü

Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana gelirken, su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü. Borunun patlama anıyla birlikte suyun metrelerce yükselmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 16:54


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