Bağcılar'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana gelirken, su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü. Borunun patlama anıyla birlikte suyun metrelerce yükselmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu