Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı! Sürücüler tepki gösterdi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:04





Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy’de bulunan Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.



Genç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Kadının caddede araçların kaputlarına vurduğu görüldü. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi.