Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı! Sürücüler tepki gösterdi
Kadıköy’de gündüz vakti Bağdat Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren genç kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy’de bulunan Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.
Genç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Kadının caddede araçların kaputlarına vurduğu görüldü. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi.
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