Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
Malatya'da, Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Jandarma, ağaç kesimiyle ilgili inceleme başlattı.
Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, 10 dönüm arazisi bulunan Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı kesildi. Ağaçların kesik olduğunu görenlerin ihbarının ardından jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Jandarma, ağaçların kim ya da kimler tarafından kesildiğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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