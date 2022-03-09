Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da Cumhurbaşkanımızdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel hastanelere geçen hekimler için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler" dedi.
Video Haberler
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
En Çok Okunan Haberler
- Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti
- 'Sen diploması olan herkese düşmansın'
- 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız'
- Tansu Çiller'den 'geri dönüş' sinyali
- Benzin ve motorine bu gece de zam
- 'Gri pasaport' genelgesinde değişiklik
- Ayçiçeği yağına ihracat yasağı!
- Kar fırtınayla birlikte gelecek
- G.Saray'dan MHK açıklaması! Takipçisi olacağız