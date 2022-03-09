Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 15:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel hastanelere geçen hekimler için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler" dedi.

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