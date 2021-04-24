Bakan Yanık'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti

24 Nisan 2021 Cumartesi, 09:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki makamında dün 10 yaşındaki Azad'ı kabul etti.



Yanık'ın 23 Nisan’dan dolayı makam koltuğuna oturttuğu 10 yaşında ki çocuğa Ramazan ayı olmasından dolayı çikolata vermediklerini söylemesi sosyal medyada tepki çekti.

Bakan Yanık, Azad’a dönerek “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan’dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız, değil mi Azad?” dedi.



