Balbay, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ile ilgili Cumhuriyet'e konuştu
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, son zamanlarda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, Cumhuriyet TV'de önemli açıklamalarda bulundu.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Parti genel merkezinde görüşen ikili, daha sonra gazetecilerin karşısına çıktı.
Yavaş, şunları söyledi:
''Bazen böyle konuşmalara maruz kalıyoruz ama ben bunlara cevap vermeyeceğim. Çünkü ben kamu görevlisiyim ve kendimi siyasetin içinde görmüyorum''
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, son zamanlarda adaylık konusuyla ilgili sık sık gündeme gelen Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
'ARKA KAPI DİPLOMASİSİYLE BİR ARAYA GELİYORLAR'
Balbay, Mansur Yavaş'ın çevresi ile ilgili, özellikle AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyelerinin başta takındıkları tavrı değiştirdiklerini ve eskisi kadar Yavaş aleyhine tweet atmadıklarını belirtti.
Yavaş'a cumhurbaşkanlığı makamı için herhangi bir teklif götürülürse, bu makamın reddedilecek bir makam olmadığını aktaran Balbay, sözlerine şu şekilde devam etti:
''Orası, reddedilecek bir makam değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genel anlamda icraatları ve siyasal bağlantıları, sözcüğün tam anlamıyla Millet İttifakı'dır diyebilirim. Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in görüşmesini de doğal bir diyalog olarak değerlendirmek mümkün. Bir defa şunu söyleyebilirim, Millet İttifakı'nın tarafları, kamuoyu önündeki görüşmelerinin yanısıra, arka kapı diplomasisi diye de adlandırılan yöntemlerle bir araya geliyorlar. Yaşça hangisi büyükse, yaşça büyüklere de o şekilde hitap ettiklerini söyleyebilirim. Aralarındaki diyaloğun bu bağlılıkta devam ettiğini söyleyebilirim.''
Video Haberler
- Balbay, Yavaş'ın adaylığıyla ilgili konuştu
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
- Otobüsten indirilmişti, koruma altına alındı
- Taksimetreyi suçladı
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
- Samsung kullanıcıları dikkat! Telefonunuz risk altında
- 11 yerinden bıçaklanan Sevda'nın annesi konuştu
- Tuğla fabrikasından 30 bin liralık demir çalındı
- Ermenistan ile Azerbaycan arasında hazırlıklar başladı
- Sakarya’da 5 köpek ölü bulundu
- Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
- AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
- AKP'li vekil AYM'yi 'ihanet'le suçladı!
- Balbay, Yavaş'ın adaylığıyla ilgili konuştu