Barcelona Teknik Direktörü Xavi: Kerem'e iyi önlem aldık
Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'a karşı oyunu domine ettiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.
İki yarıda da iyi oynadıklarını söyleyen Xavi, "Merkezde, orta sahada iyiydik. Açık alanlar yaratmalıydık. Ben her zaman pozitif bir insanım. İlk yarı da Galatasaray'dan iyi oynadığımızı düşünüyordum. O yüzden ikinci yarıda oyunda bir değişiklik yapmadım. İkinci yarıda da aynı şekilde devam ettik, sadece oyuna derinlik kattık" ifadelerini kullandı.
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