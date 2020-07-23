Barış Atay: Size oy verenler dahil, bu ülkenin halkına savaş açtınız
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis'te AKP iktidarını; "Bu ülkede yaşananlara ses çıkaran, hesap soran herkese saldırmak nasıl bir aklın ürünüdür? Kimi savunuyor, neyi koruyorsunuz?" diyerek eleştirdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Teklife ilişkin kürsüden konuştu.
Konuşmasında AKP iktidarı için, 'Sizler sadece yarısına değil size oy veren emekçi halkına savaş açtınız' diyerek eleştirdi. AKP sıralarından Barış Atay'ın konuşmasına tepkiler geldi.
Atay,'ın AKP iktidarını kastederek, "Kadın, çocuk cinayetleri ve istismar artmadı mı?" sorusuna AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler "Her yerde var" şeklinde karşılık verdi.
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