Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu

27 Kasım 2020 Cuma, 13:55

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Armağan Çağlayan’ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında sunduğu “Gör Beni” adlı programa konuk oldu.

Bir dönem Arka Sıradakiler adlı lise dizisinde rol alan Barış Atay, sosyal medyada sürekli bu dizinin hatırlatıldığını anlattı. Barış Atay, "10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın'. Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" dedi.

Atay programda siyasetle erken yaşlarda tanıştığını belirtirken, televizyonda oyunculuk yaparken de politik bir oyuncu olduğunu söyledi.